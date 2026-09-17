T.C. KONYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememiz 2026/139 Esas sayılı dosyasında;

Davacı tarafından davalı SALİH ÖZKAN aleyhine açılan Tapu iptal ve Tescil davasının yapılan yargılamasında, davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Taraflar arasında imzalanmış bulunan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin geriye etkili olarak feshi (dönülmesi) ile buna bağlı olarak davalı şirket adına kayıtlı olan konya İli, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20875 ada, 7 parsel sayılı ana taşınmazda bulunan davalı adına kayıtlı bulunan kat irtifakı tapularının iptali ile tapu kütüğündeki ilk hisseleri oranında davacılar adına ayrı ayrı tescili, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı şirkete yüklenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

509********10 TC. Kimlik numaralı, SALİH ÖZKAN'a ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02550262