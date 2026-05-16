T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/705 Esas

DAVALI : ERSİN KEMAL YILDIRIM Altınova Orta Mahallesi 30 Nolu Sokak Akyol Apartmanı Kapı:7 Daire:1 Kepez/Antalya

Davacı Hürü Yıldırım tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında tarafınıza defaaten ulaşılmaya çalışılmış, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasında bildirdiğiniz adreslerden tebligatların iade dönmesi, mernis adresiniz bulunmaması ve adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tarafınıza ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Mahkememizce yapılan 30/03/2026 tarihli duruşmada; 14/10/2026 tarihinde saat 09:20 'de HMK 186 maddesi uyarınca tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine karar verildiğinden belirlenen gün ve saatteki duruşma gününde hazır olmanız aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı vekarar verileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02469066