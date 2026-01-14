T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/1189 Esas

DAVALI : KHAKBAZ MOURESHKI FAEZEH -

Meram/ KONYA

Aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasında dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Tarafların boşanmalarına dair açılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ve iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı,

Durusma Günü: 30/03/2026 günü saat:10:05 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

