T.C. KONYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/839

DAVALI : BAKİ TUNCER

Davacı Sibel TUNCAR tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili 04/09/2024 tarihli dava dilekçesi ile İsveç Göteborg Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 08/02/2024 tarih ve T19511-23 sayılı dosyasında tarafların müşterek çocukları Eylül ve Mehmet'in velayetlerinin davacı anneye verilmesine ilişkin kararın tanınması ve tenfizi talepli davalı Baki Tuncer aleyhine dava açmış olup dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap ve delil dilekçesini masrafları ile birlikte mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Yine davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 19/02/2026 günü saat 09:30'da duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlerin itiraz edemeyeceğiniz, duruşmalara gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edileceği ve yokluğunuzda karar verileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02360045