T.C. KONYA 6. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/893

DAVALI : MAHMUT TELCİ Basel/İŞVİÇRE KONFEDERASYONU

Davacı NURHAN TELCİ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı mahkememize müracaat ederek; evlilik birliği temelinden sarsıldığını belirterek davalı ile boşanmalarına, çocukları Miraç'ın velayetinin davacıya verilmesine, davacı ve çocuk lehine nafakaya hükmedilmesi, davacı lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesi talebiyle dava açılmış olup davalıya tebligat yapılamaması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/09/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

