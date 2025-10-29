T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/32 Tereke

23.10.2025



İLAN METNİ

MİRASÇI : YILMAZ DEĞER - 16487511328

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ :04/02/2026 - 11:10

Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;

Müteveffa EMİNE BAYRAK'tan intikal eden terekenin teslimi için adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından ihbar dilekçesinin ve tensip zaptınınilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan ihbar dilekçesi, tensip zaptı veduruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ (ilan) ve ihtar olunur.

