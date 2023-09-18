T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/349 Esas

20/07/2023

İ L A N



DAVALI : AYŞE KARABULUT-36064886236

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 15/09/2023 11:10

Mahkememize açılan ve görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle

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Davaya konu edilen Konya ili Meram ilçesi Karahüyük mahallesi 27569 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu ilan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde HMK 317 ve 318 maddeleri gereği tüm delillerinizi sunmanız, aksi halde delil bildirmekten, belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.



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Basın No: ILN01892972