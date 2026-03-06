T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/16 Tereke Satış

04/03/2026



İLAN

Konya ili Meram ilçesi nüfusa kayıtlı Mehmet ve Nesibe oğlu, 22/04/1963 doğumlu, 420******** TC kimlik numaralı, 18/06/2019 tarihinde vefat eden müteveffa KAZİM KORKMAZ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 5.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1247 Esas, 2019/1169 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02415895