T.C. KONYA 5. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/8329 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8329 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Dava konusu taşınmaz tapuda dosya içerisindeki tapu kaydına göre; Konya ili, Meram ilçesi, Gödene Mahallesi, M28c04c pafta, 100 cilt, 9909 kütük sayfada kayıtlı, 47622 ada, 4 parsel numaralı, 12169,55 2 yüzölçümlü, TARLA vasıflı taşınmaz olup, Tam hisse mülkiyetiyle, borçlu adına kayıtlıdır. Keşif yapılan taşınmaz Konya ili, Meram Ġlçesi, Gödene Mahallesi, 47622 ada 4 parsel nolu adresindedir. Taşınmazla ilgili kroki ve resimler gösterilmiştir. Meram ilçesi, Gödene Mahallesi, Akbayır Mevkiinde bulunan 47622 ada 4 nolu parsel, hobi bahçesi olarak düzenlenmiş ve tel çit ile bölünmüş olup, bazı bölümler üzerinde prefabrik yapılar ve dikilmiş değişik cins ve yaşta meyve fidanlarının olduğu görülmüştür. Taşınmazın kuzey sınırı 197021 Sokağa cepheli olup, diğer hudutları ise komşu taşınmazlarla çevrili durumdadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, eğitim kurumlarına, sosyal alanlara, ana yollara ve şehir merkezine nispeten yakın durumdadır. Yakın çevresinde; 1,5 km batısında Hatunsaray Caddesi, 5,5 km kuzeybatısında Gödene Mahallesi, 3,85 km kuzey batısında Gödene TOKİ evleri, 9,5 km kuzeybatısında Kozağaç Parkı bulunmakta olup, Konya Valilik binasına ise 17,26 km. Mesafededir. Dosyasında mevcut Meram Belediyesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) tarafından düzenlenmiş imar çapı örneğine göre; Meram ilçesi, Gödene Mahallesi, 47622 ada 4 parsel nolu taşınmaz1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı isabet ettiği belirlenmiştir. Zirai bakımdan yapılan incelemelerde, kıymet takdirine konu taşınmazın kuzey-güney istikametinde ortadan 5 metrelik yol açılarak tel örgü ve beton çitlerle etrafı çevrilmiş ve hobi bahçesi amaçlı alanların oluşturulduğu görülmüştür. Taşınmazın hobi bahçesi olarak planlanan parseller üzerine 2023 yılı sonbahar döneminde ve 2024 yılı ilkbahar döneminde çeşitli meyve fidanlarının dikilmiş olduğu, fidanların gerekli bakımları (sulama, budama, gübreleme vb.) yapılmadığından büyük oranda kurumaların başladığı, değerlerinin düşük olduğu görülmüştür. Taşınmazın zemini sürülü ya da ekili olmadığı görülmüştür. Taşınmaz % 2-6(hafif eğimli) eğimli, toprak derinliği sığ olup (30-50 cm), killi tinli kumlu, killi-tin bünyeli, drenaj ve alkalilik problemi bulunmayıp, mevcut durumu itibari ile sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisi olduğu görülmüştür. Taşınmaz plan dışı alanda olduğundan kentsel planlı yapılaşma bulunmamaktadır. Ancak yakın civarında tarımsal ve hobi amaçlı yapılaşmaları bulunmaktadır. Davalı taşınmaz üzerinde keşif anında tespit edilen fidan adeti ve keşif anındaki fiziki durumu, biyolojik canlılık durumları, yapılan piyasa araştırması dikkate alınarak ağaçların değerleri aşağıya çıkarılmıştır. Meyve bedelleri ortalaması hesaplanırken, bunların yaşı, dikim aralık ve mesafeleri, bakım durumu, fiziki canlılıkları, verim durumları ve özellikleri dikkate Konya İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü istatistiki bilgileri de dikkate alınarak tespit edilmiştir. Taşınmaz vasfı tarla olup ;toprak yapısı, yöre halkının geçim kaynakları, taşınamazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, tarım alet makineleri ile işleme, ulaşım, yol ve imar durumu, verim kabiliyeti, mülk güvenliğinin olması, serbestçe Alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, araziye olan talep yoğunluğu, çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı ve ayrıca bu bölgedeki diğer arazilerin serbest piyasada alım-satım rayiç değerleri dikkate alınarak 5 . İcra Dairesinin kıymet takdiri yaptığı tarih esas alınarak değerleme yapılmıştır. Öncelikle taşınmazla benzer konuma ve ve niteliklere sahip emsal araştırması yapılmıştır. Emsal araştırma tarihi ,5. İcra Dairesinin kıymet takdiri yaptığı tarih esas alınarak TUİK tarafından yayınlanan "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) NACE Rev.2" tablosu ile "Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar" tablosunda yer alan endeks değerleri ile "Asgari Ücret" verileri kullanılarak düzenleme yapılmıştır. Emsal taşınmazların alan büyüklüğü içinde sadece belli bir parçasının satışı birim satış değerinde yüksek fiyat oluşması sonucunu doğurmaktadır. Dava konusu taşınmazın bir bütün olarak değerlemeye tabi tutulacağı esas alındığında 5 . Ġcra Dairesinin kıymet takdiri yaptığı tarih esas alınarak birim değerinin 600TL/m olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Taşınmaz toplam 1 adet 12m2 alana sahip tek katlı olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince 2024 yılı yapı yaklaşık maliyetleri baz alınarak Genelge eki listesindeki 3. Sınıf A grubunda yer alan yapılar sınıfından sayılmıştır. Taşınmazın mevcut durumu, tamamlanma yüzdesi ve yaşı incelenmek suretiyle aşınma payının %10 olabileceği kanaatine varılmıştır. Buna göre yapı bedeli; 12,00 M2 X 12.250,00 TL/M2 X 0,9 = ₺132.300,00 TOPLAM ₺132.300,00Olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın etrafında 1471 metre uzunluğunda yaklaşık 1.3 metre yüksekliğinde beton direkli kafes tel ile çevrili örtü bulunmaktadır. İller Bankasının 2024 Yılı43.665.1082( 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması) pozu kullanılmıştır. Pozda yükseklik 2.63 olarak verilmiştir. Ancak dava konusu taşınmazın etrafındaki tel örgünün yüksekliği 1.4 metre olduğundan yarısı alınmıştır. Buna göre yapı bedeli; 1471,00 M X 1.829,18 TL/M2 X 0,5 = ₺1.345.361,89 TOPLAM ₺1.345.361,89Olarak tespit edilmiştir. Toplam bedel: 1.345.361,89+132.300=1.477.661,89 TL Kıymet takdirine konu taşınmazın toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, taşınamazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, tarım alet makineleri ile işleme, ulaşım, yol ve imar durumu, verim kabiliyeti, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, araziye olan talep yoğunluğu, çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı ve ayrıca bu bölgedeki diğer arazilerin serbest piyasada alım-satım rayiç değerleri dikkate alındığında mahalli alım satım rayiçlerinin yaklaşık 600 TL/m²olacağı kanaatiyle; Buna göre; Toplam değerin (TL) = Arazi Değeri (TL) + Yapı Değeri (TL) + Ağaç Değeri (TL) +Tel çit değeri= (12.169,5 m² x 600 TL/m²) + ( 28.360,00 TL) + ( 132.300,00 TL) +(1.345.361,89 TL) = 7.874.270 TL, Borçlu Ali Esen Emlak Otomotiv ĠnĢaat Ltd. ġti‟ nin1/1 Hisse Değerinin(TL) = 7.874.270,- TL olabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Dava konusu taşınmaz tapuda 100.cilt 9909 sahifede tarla vasfında 12.169,55 m² yüzölçümünde ALi ESEN EMLAK OTOMOTiV İNŞAAT LTD. ŞTİ adına 1/1 (Tam)hisse ile kayıtlı taşınmazın; mevkii, konumu, alanı, imar durumu şehir merkezine olan uzaklığı, altyapı hizmetlerinden istifade imkanları, arz ve talep, mevcut ekonomik şartlar gibi değerine tesir edebilecek tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak, keşif tarihi ve dava tarihi itibariyle Değerinin; 7.874.270TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Keşfi yapılan taşınmaz Konya ili, Meram ilçesi, Gödene Mahallesi, 47622 ada 4 parsel nolu adresindedir. Taşınmazla ilgili kroki ve resimler gösterilmiştir., 12.169,55 m2 yüzölçümü, Gödene Mahallesi Akbayır Mevkii Meram / KONYA adresli Takdir Olunur

Kıymeti : 7.874.270,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:48

18/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

