T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2020/144 Esas

DAVALI : ALEV YASEMİN GÜNEY (THEODOROSTSİKAS)- HASAN HALUK ve VASİLİHİ kızı,1956 dogumlu,

RÜYA GÜNEY ( EİRİNİ ROUİA GKİOUNEİ) HASAN HALUK ve VASİLİKİ kızı, 1960 dogumlu,

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter), davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/02/2026 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Müteveffa Atiye Atçeken tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02318685