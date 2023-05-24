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Resmi İlanlar T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-05-24 00:00:00 -

T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/379 Esas
İLAN

Konu : 2. ilan

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 17/10/2023
Mahkememize açılan Gaiplik davası gereğince; Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan Şükrü Hakan Yiğit'in 2011 yılından bu yana haber alınamadığı belirtilerek gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, Şükrü Hakan Yiğit'in hayatta olup olmadığı ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 33/2-3 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 248.....852
ADI SOYADI : ŞÜKRÜ HAKAN YİĞİT
BABA ADI : HAMDİ
ANA ADI : BEDİYE
DOĞUM TARİHİ : 12/04/1972
DOĞUM YERİ : KONYA
İKAMETGAH ADRESİ : Hacıyusufmescit Mah. Başak Cad. No:14C İç Kapı No:24Karatay/ KONYA
 
#ilangovtr

Basın No: ILN01833186