T.C. KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2026/141 Esas

06.05.2026

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı T.C. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Konya ili, Karatay ilçesi, Sarıyakup Mahallesi, 33721 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz malikleri olan, kendileri ve yasal mirasçılarına ulaşılamayan "Hasan oğlu Niyazi", "İbrahim kızı Fatma" ve "Ahmet kızı Hatice Mükdet" hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ( ilan tahiniden itibare n6 ay içinde ) bilgi vermelerinin 1. defa ilanen tebliğ olunur. 06.05.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02482701