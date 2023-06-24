T.C. KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/691 Esas

Konu : İLANDIR



06/06/2023



İLAN





Davacı , TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ile Davalılar , ABDULHAKİM KOCAMAZ, ABDULKADİR KOÇYİĞİT, ABDULLAH KALKAN, ABDURRAHMAN GÜNIŞIK, ADEM ACAR, AHMET ALBAYRAK, AHMET ÖZATA, AHMET ALİ ÇALIK, ALİ ADAR, ALİ ARI, ALİ BİLİCİ, ALİ CANLI, ALİME KESTANE, AYHAN SARIKAYA, AYNUR TAŞKIN, AYSEL ADAR, AYŞE AYAR, AYŞE AYAR, AYŞE DOLMA, AYŞE EKER, BAHARİYE EKİNCİ, BAYRAM EKER, BİLAL EKER, CEMİL TEKİN, DİLEK EKER, ELMAS BİLİCİ, EMİNE AKTEKİN, EMİNENUR ŞAŞI, ERHAN TEMİZEL, ETHEM ADAR, FADİMANA ÇİN, FADİME BÜYÜKALKAN, FADİMEANA YARAŞ, FATMA ÇELİK, FATMA GÜNIŞIK, FATMA KUŞ, FATMA KÜÇÜK, FAZLI KARABAĞ, FEHMİ EKER, FİRDES TUNÇ, GÜLSÜN İLHAN, HALİS YÜKSEL, HANİFE ÇEVİRİCİ, HASAN EKER, HASİBE SATI, HATİCE BİRCAN, HATİCE DEVECİ, HATİCE EKER, HATİCE UYAN, HAVVA ÇOŞKUN, HAVVA TALAS, HAYDAR SATILMAZ, HİDAYET ÇALIŞKAN, HÜSEYİN ADAR, HÜSEYİN BOZKUŞ, HÜSEYİN ÇEVİRİCİ, HÜSEYİN EKER, İBRAHİM ÇAKIR, İBRAHİM ÇALIŞKAN, İBRAHİM ÇELİK, İSA EKER, İSMAİL UYKAN, İSMAİL ENES ÖZDEN, İSMET TAŞ, KADİR EKER, LÜTFİYE AVCI, LÜTFİYE EKER, MAHMUT EKER, MEDİHA EKER, MEHMET ALBAYRAK, MEHMET AYDIN, MEHMET BİRCAN, MEHMET BUĞDAY, MEHMET EKER, MEHMET KARA, MEHMET KURT, MEHMET FATİH DEMİR, MELEK DEMİR, MELİHAT EKER, MERAL EKER, MERYEM YILDIZ, MESUT EKER, MEVLÜT AYAR, MEVLÜT EKER, MUHAMMET BOZKURT, MUHAMMET ÖZCAN, MUHAMMET SEMERCİ, MUHARREM ADAR, MUSA ÇEVİRİCİ, MUSTAFA BİLİCİ, MUSTAFA DEMİR, MUSTAFA EKER, MUSTAFA ERDOĞAN, MUSTAFA GÖCEN, MUSTAFA GÜN, MÜRÜVET KOYUNOĞLU, NEBİYE ÇEVİRİCİ, NUH DEMİRCİ, NURİYE GÜLLER, ONUR ERDOĞAN, OSMAN ESKİCİ, RAMAZAN PİŞKİN, RAMAZAN ŞAŞI, SALİHA DEMİR, SELMAN EKER, SEMA ERGÜL, SEVİM KORKUT, SÜLEYMAN PİŞKİN, SÜMEYRA OĞUZ, SÜREYYA OĞUZ, ŞERİFE ÇİÇEK, ŞERİFE GÜNEBAKAN, TALHA ÇALIŞKAN, TUBA KEPEZ, TUNAHAN ARI, VELİ ÇELİK, VELİ ÇEVİRİCİ, ZEYNEP KOLCU, ZÜLFİKAR ADAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;



Mahkemenizin 2019/691 esas sayılı dosyasından Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dahili davalı 10862725966 T.C. Kimlik numaralı Ali Adar'a 09/08/2019 tarihinde tapu iptali ve tescil davası açıldığı, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalının 10862725966 T.C. Kimlik numaralı Ali Adar'a dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiş olup ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden;



Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesi gereğince, iki hafta içerisinde HMK'nun 129. maddesinde belirtilen hususları karşılayacak şekilde davaya cevap vermeniz, cevap dilekçesinde delillerini bildirmeniz, hangi vakıanın, hangi delil ile ispatlanacağını açıkça belirtmeniz, elinizde mevcut delilleri dilekçenize eklemeniz, getirilmesi gerekenlerin bulunduğu adresi belirtmeniz ve getirilmesi gereken masrafları verilen sürede mahkeme veznesine yatırmanız gerektiği husus TEBLİĞ olunduğu hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve meşruhatlı davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.





İLGİLİ KİŞİ : ALİ ADAR - 10862725966

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Basın No: ILN01851528