T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/435

DAVALI : KHCADIJA CHAMROUNE (09/07/2000 doğumlu, Fas uyruklu)

İ L A N

Davacı MUHAMMED KİLLİK tarafından davalı KHCADIJA CHAMROUNE aleyhine açılan Boşanma (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı 17/06/2025 tarihli dava dilekçesi ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesi için boşanma davası açılmış olup, mahkemece yapılan tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı KHCADIJA CHAMROUNE'nin adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesine karşı cevap ve delil dilekçenizi masraflarıyla birlikte 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 30/10/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02324437