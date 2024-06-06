T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2017/1461 Esas

DAVALILAR : LEYLA ÇALIŞKAN - 33907955562, Necmettin ve Sevgi'den olma, 14/01/1985 doğumlu.

Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/09/2024 günü saat: 11:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu, Bilirkişi Ek Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/05/2024

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Basın No: ILN02042850