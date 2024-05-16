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Resmi İlanlar T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-16 00:00:00 -

T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/3121 Esas
09/05/2024
Konu : Hasan Hüseyin Ezgen

          Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
 
          Gaip olduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Ezgen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermelerinin 1.defa ilanen tebliğ olunur. 09/05/2024

GAİP
 
TC KİMLİK NO   : 3835680****

ADI SOYADI       : HASAN HÜSEYİN EZGEN

BABA ADI           : MUSTAFA

ANA ADI             : HALİME

DOĞUM TARİHİ : 09/09/1984

DOĞUM YERİ    : KONYA
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02030605