T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-05-16 00:00:00 -
T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/3121 Esas
09/05/2024
Konu : Hasan Hüseyin Ezgen
Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Ezgen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermelerinin 1.defa ilanen tebliğ olunur. 09/05/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 3835680****
ADI SOYADI : HASAN HÜSEYİN EZGEN
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 09/09/1984
DOĞUM YERİ : KONYA
#ilangovtr
Basın No: ILN02030605