T.C. KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/954



İLAN

Davacı Ayşe ATMACA ile davalı ((İflas Nedeniyle) MüflisTasfiye Halinde Egesu Vana Tarım Isı Sis. Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.)-(Konya İflas Müdürlüğü'nün 2013/43 İflas sayılı dosyası) arasında Mahkememizde görülmekte olan Kayıt ve Kabul/İflasın Kapatılması davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Konya İflas Müdürlüğü'nün 2013/43 İflas sayılı dosyasında alacaklı listesinde kayıtlı alacaklılar QNB Finansbank A.Ş., Hüseyin BEKDİK, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Selçuk Vergi Dairesi, Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğü, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.,T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Konya Şubesi ve Rotasyon Döküm Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne Müflis Tasfiye Halinde Egesu Vana Tarım Isı Sis. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından borçlarının ödenip ödenmediği ve davaya konu davacının Konya 1.İcra (İflas) Müdürlüğü'nün 2013/43 Esas sayılı dosyasındaki sıra cetveline itirazına ve müflis şirketin iflasının kapatılması taleplerine bir diyeceklerinin bulunup bulunmadığının duruşmanın bırakıldığı 22.12.2026 günü saat 09:55'den önce Mahkememiz dosyasına bildirmeleri tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02574790