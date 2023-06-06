T.C. KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/674 Esas



İLAN METNİ





Davacı , KONYA SELÇUKLU KROM MAGNEZİT TUĞLA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;



Dava dilekçesinde belirtildiği şekilde; Konya ili, Meram ilçesi, Dere mahallesi 42313 ada 3 parsel , Konya ili Meram ilçesi Dere Mah. 42314 ada 1 parsel ve Konya ile Meram ilçesi Dere Mah. 40118 ada50 parselde kayıtlı taşınmaz hakkında yapılan kadastro tespiti işleminin iptali ile TMK 713 maddesi kapsamında kadastrodan evvelki haklara dayanarak tapu iptali ve davacı adına tescili talep edilmiş olup,



Medeni Kanun 713/4. maddesinde belirtildiği şekilde bir defaya mahsus ilan yapıldıktan sonra;



Dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde dava konusu yerde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize itirazda bulunabilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01838918