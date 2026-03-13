T.C. KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ
Sayı : 2024/799 Esas
09.03.2026
İLAN METNİ
Davacı , İRFAN DEMİR ile Davalı , MADAME ANNE MARİE DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davalı MADAME ANNE MARİE DEMİR'e tebligat yapılamadığı için ilanen tebligata karar verilmiş olup ön inceleme duruşma günü olan 08/05/2026 günü saat 10:55'de yapılacak olan duruşmaya "Davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu" davalı MADAME ANNE MARİE DEMİR'e ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02420842