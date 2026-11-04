T.C. KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
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T.C. KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2026/589 Esas
DAVALI : S.S.ADSIZ KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ - Adsız Kasabası, Adsız Cad. No. 54/ A Akşehir/ KONYA
Kooperatifin Dağılması İstemli davanın yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve eklerinin tebliği için tebligat çıkartılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 30/12/2026 günü saat: 10:00'da Konya Adalet Sarayında mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları ile cevap ve delil dilekçesini vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağının,
Ayrıca 6100 sayılı HMK'nun 122/1 maddesine göre, iki hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları da içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğinin,
Son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/10/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02584104