T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2026/110 Esas

Konu : İlan Metni hk.



İLAN METNİ

DAVALI : AIDA BAZARBAEVA - YABANCI KİMLİK NO:***80498***

SAİKAL ve ALIKUL kızı, 15/08/1977 dogumlu

Davacı, YAVUZ GEÇER ile Davalı, AIDA BAZARBAEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;



Ön inceleme duruşması 08/10/2026 günü saat 10:20'a bırakılmış olup, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelinmediği takdirde diğer tarafın duruşmaya geldiğinde ve yargılamaya devam etmek istediğinde gıyabınızda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tanık isim ve adresleri dışında HMK 139/1-ç maddesi uyarınca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirip sunmadığınız delillerinizi sunmak, elinizde bulunan belgeleri bu anlamda tüm delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerden getirtilecek belge, dosya ve diğer deliller için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde bildirmek, belirtilen bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde verilen kesin süre içerisinde sunmadığınız, bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmediğiniz her delilden HMK'nun 94 ve 139/1-ç maddesi uyarınca vazgeçmiş sayılacağınız, aynı celse yapılacak tahkikat duruşmasına ve sonrasında yine aynı celse sözlü yargılamaya geçileceği, belirlenen gün ve saate geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları HMK'nın 129. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02500077