T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/1070 Esas 2025/400 Karar

24.10.2025

Konu : İlan Metni hk.

İLAN METNİ

DAVALI : CİHANGİR ALTINTAŞ - 30314247600

Ateşbaz Veli Mah. Selahattin Eyyubi Sk. No:11 İç Kapı No:4Meram/ KONYA

Davacı GÜLAY ALTINTAŞ ile Davalı CİHANGİR ALTINTAŞ arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde; taraflar arasındaki evlilik birliğinin davalının tek taraflı kusuru nedeni ile temelinden sarsıldığı ve devamının mümkün olmadığı kanaatine varılmış olup, davanın kabulü ile tarafların TMK 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuklar 2011 d.lu Meryem Altuntaş ve 2018 d.lu Emir Asaf Altuntaş'ın tedbiren velayetlerinin davacı anneye verilmesine, Her ayın 2. Ve 4. Cumartesi günleri saat 09:00'da teslim alıp Pazar günü saat: 17:00'de teslim etmek,Dini bayramların 2. Günü saat 09: 00'da teslim alıp 3. Günü saat 17:00'de teslim etmek, Her yıl 1 Temmuz günü saat: 09:00'da teslim alıp 20 temmuz günü saat: 17:00'de teslim etmek, Her yıl sömestr tatilinin 1. pazartesi Günü saat 09:00'da teslim alıp, takip eden pazar günü saat 17:00'de teslim etmek sureti ile müşterek çocuklar ile davalı baba arasında şahsi ilişki kurulmasına , davacının adli yardımdan faydalanması nedeniyle alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç ve suç üstü ödeneğinden karşılanan ‭34.674‬,00 TL yargılama giderinin toplamı olan ‭35.904,8‬0TL mahkeme masrafının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, davacı, vekili ile temsil edildiğinden AAÜT uyarınca 30.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İş bu karara karşı, kararın gazetede ilana çıkma tarihinden sonraki 7.günden itibaren süre başlamak üzere 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.10.2025

