T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/782 Esas-2023/1015 Karar

29/02/2024

Konu : İlan Metni hk.

İLAN METNİ

DAVALI : MUHAMMED RUŞDİ REŞİD, Farac ve Fatıma Aryan'dan olma, 04/07/1977 Halep doğumlu

Davacı FATTUM NASAN ve MUHAMMED RUŞDİ REŞİD arasında görülen boşanma davasının yapılan yargılama neticesinde, davalının tam kusurlu olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve devamının mümkün olmadığı kanaatine varılmış olup, davanın kabulü ile tarafların TMK 166/1 uyarınca boşanmalarına, suç üstü ödeneğinden karşılanan toplam ‭16.346,7‬0 TL harç ve mahkeme masrafının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İş bu karara karşı, kararın gazetede ilana çıkma tarihinden sonraki 7.günden itibaren süre başlamak üzere 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024

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Basın No: ILN01998363