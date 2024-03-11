T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ
T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ
DAVALI : MUHAMMED RUŞDİ REŞİD, Farac ve Fatıma Aryan'dan olma, 04/07/1977 Halep doğumlu
Davacı FATTUM NASAN ve MUHAMMED RUŞDİ REŞİD arasında görülen boşanma davasının yapılan yargılama neticesinde, davalının tam kusurlu olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve devamının mümkün olmadığı kanaatine varılmış olup, davanın kabulü ile tarafların TMK 166/1 uyarınca boşanmalarına, suç üstü ödeneğinden karşılanan toplam 16.346,70 TL harç ve mahkeme masrafının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İş bu karara karşı, kararın gazetede ilana çıkma tarihinden sonraki 7.günden itibaren süre başlamak üzere 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024
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Basın No: ILN01998363