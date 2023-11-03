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Resmi İlanlar T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:08:00 -

T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/497 Esas

27/10/2023

Konu : ilanen tebligat

İLAN METNİ

DAVALI : ENAKHON ABDURAHIMOVA Hamıdullo ve Dılfuzakhon kızı, 1996 Özbekistan d.lu, Davacı ALİ ARI ile Davalı ENAKHON ABDURAHIMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalıya evlilik merasimi esnasında 100 gram altın takıldığını ve bu takıların davalıda kaldığını, tarafların çok kısa bir süre davacının ailesi ile beraber yaşadıklarını, davacının ayrı bir eve yerleşme kararı alması sonrasında davalının haber vermeden düğünde takılan altınlarla beraber evi terk ettiğini, davalının yaklaşık 10 gün sonra davacının babasını arayarak kendisinin Rusya'ya gittiğini ve ayrılmak istediğini beyan ettiğini belirtmiş, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra cevap verme süreniz işlemeye başlayacak olup, 2 hafta içerisinde HMK'nın 129 maddesindeki şartları taşıyan dilekçe ile cevap vermeniz, cevap dilekçenize delillerinizi bildirmeniz, verilen kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz yada dilekçeniz de delil bildirmemeniz halinde cevap hakkından ve bildirmediğiniz her delilinizden vazgeçmiş sayılacağınız HMK'nın 129. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01921606