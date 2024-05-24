  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-24 00:00:00 -

T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2023/368 Esas
 
KARAR NO : 2024/42

     İmar Kirliliğine Neden Olmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2024 tarihli ilamı ile 184/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmet Ferit ve Münevver oğlu, 11/05/1975 doğumlu, Konya, Merkez, Araplar mah/köy nüfusuna kayıtlı TEVFİK ÖZGÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR VE İSTİNAF DİLEKÇESİ tebliğ edilememiştir.

     1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

     2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02032756