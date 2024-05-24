T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-05-24 00:00:00 -
T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/368 Esas
KARAR NO : 2024/42
İmar Kirliliğine Neden Olmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2024 tarihli ilamı ile 184/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmet Ferit ve Münevver oğlu, 11/05/1975 doğumlu, Konya, Merkez, Araplar mah/köy nüfusuna kayıtlı TEVFİK ÖZGÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR VE İSTİNAF DİLEKÇESİ tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN02032756