T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2023-06-07 00:00:00 -
T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/721 Esas
KARAR NO : 2023/217
DOSYA NO : 2022/721 Esas
KARAR NO : 2023/217
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 3360 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Osman Nuri ve Yaşar oğlu, 24/01/1984 doğumlu, Konya, Meram, Pirebi mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN KÜÇÜKSEREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN01840061