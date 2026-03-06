T.C. KONYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/9 Esas

Davacı HAFİZE NUNEZ, Davalı DENNY NUNEZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce 04/02/2026 tarih ve 2026/72 sayılı gerekçeli karar davalı Denny Nunez yurt dışında bulunan adreslerine tebliğ yapılamadığı, Uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da yurt içinde ve yurt dışında tebliğe yarar ve mernis adreslerinin bulunmadığı ve tarafın yurt dışında bulundukğunun anlaşılması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda tarih ve karar numarası yazılı kararı ile Davanın KABULÜ İLE; Ko...ya İli, Mer....m İlçesi, SARI...IZ Mahallesi, Cilt:1...8 , Hane:...1, BSN:1 'de nüfusa kayıtlı, MUST...FA ve SEB...HAT kızı, K...NYA 27/...1/1...68 doğumlu, 451...294 TC kimlik nolu, HAFİZE NUNEZ ile Dominik Cumhuriyeti uyruklu DENNY NUNEZ'in TMK 166/1 MADDESİ GEREĞİNCE BOŞANMALARINA karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2026

