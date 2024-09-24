T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2024/291

DAVACI : YÜKSEL TEKİN

DAVALI :MERT FILIP YORDANOV

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında, davalı Mert Fılıp Yordanov'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;miras bırakan İbrahim Küçük'ün bekar ve çocuksuz olarak 03/01/2023 yılında vefat ettiğini, murisin 36 tane mirasçısı olduğunu fakat Mert Fılıp Yordanov isimli şahsın Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak veraset ilamı çıkarttığını, davalının müteveffa ile bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/505 esas 2023/727 karar sayılı dosyasında düzenlenmiş veraset ilamının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı Mert Fılıp Yordanov'un HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevaplarınız, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, iki haftalık kesin süre içeresinde cevap dilekçesi, usulü itirazlarınız ve delillerinizi ibraz etmemeniz halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ile yukarıda özeti yazılı bulunan dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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Basın No: ILN02091180