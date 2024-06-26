T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/12 Esas

DAVALI : İBRAHİM DEMİR Feritpaşa Mah. Gürdal Sok. Dış Kapı No:6 İç Kapı No:2 Selçuklu/ KONYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yargılamasında; 25.10.2023 tarihli bilirkişi raporu ile ilgili ek rapor alınmasına karar verilmiş, 05.06.2024 tarihli ek raporda özetle, Konya İli, Meram İlçesi, Gödene Mah., 38686/14 ada/parsel numaralı taşınmazın 06.04.2018 devir tarihli değerinin 3.104,18 TL ile 3.449,09 TL arasında; 03.01.2024 dava tarihi itibariyle değerinin 86.227,27 TL olabileceği; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mah., 29868/96 ada/parsel numaralı taşınmazın 07.05.2018 devir tarihli değerinin 36.200,35 TL ile 45.250,43 TL arasında; 03.01.2024 dava tarihi itibariyle değerinin 271.502,61 TL olabileceği rapor edilmiş olup ek rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ek rapor tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02050560