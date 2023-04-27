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Resmi İlanlar T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-04-27 00:01:00 -

T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/761 Esas
İLAN METNİ
"Konya ili Meram ilçesi Hatıp Mahallesi 27643 ada 315 parsel sayılı taşınmazın "Dişli Havva (Mirasçıları)" ve 27643 ada 314 parsel sayılı taşınmazın "Mehmet" isimli kişi adına tapuda kayıtlı olduğu, davacı Mustafa Özen tarafından TMK 713. Maddesi uyarınca taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile adına tescili talebinde bulunulduğu anlaşılmakla bu davaya yönelik itirazların son ilandan başlanılarak 3 ay içerisinde TMK 713. Maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediği iddiası ile Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2019/761 Esas sayılı dosyasına itirazen bildirilebileceği ilan olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01819831