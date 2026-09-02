T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/273 Esas

İ L Â N

Kocaeli 7.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Davacı Botaş vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No:2026/273 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 54 Ada No:6653

Maliklerin isim ve soyad:Niyazi Altıntaş

Dosya No:2026/278 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 53 Ada No:6653

Maliklerin isim ve soyad: AHMET KAYHAN, EMİNE KAYHAN, FATİH KAYHAN, FATMA SÜLÜN, FERİDUN KAYHAN, HANİFE İZGİN, HÜSEYİN KAYHAN, NURİTTİN KAYHAN, ÖMER YELMER, RAMAZAN KAYHAN, SALİH KAYHAN, SAMET KAYHAN, SEMİHA ARAS, SEMRA KUTAY, SENİYE YARAN, SİBEL ERDEMİR, YILMAZ DEĞER, YÜKSEL YELMER, ZELİHA SAİTOĞLU, ZİHNİ KAYHAN

Dosya No:2026/279 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 169 Ada No:6654

Maliklerin isim ve soyad: CENGİZ ÇOBAN, İSA ÇOBAN, İSMAİL ÇOBAN, MEHMET KAYMAZ, MUHAMMET ÇOBAN, MÜSÜNE AYVERDİ, NURTEN KARAASLAN, SABAHATTİN KARAASLAN, SANİYE ÇAKMAK, SAYİME AÇIKGÖZ, YAŞAR KAYMAZ

Dosya No:2026/280 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 3 Ada No:6654

Maliklerin isim ve soyad: AYNUR ÇOBAN, AYŞE EZRAK, MEHMET AKYOL, MEMDUH AKYOL, NURDOĞAN AKYOL, RAMAZAN ÇETİN, SEDAT AKYOL, UĞUR KARAALP

Dosya No:2026/281 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 5 Ada No:215

Maliklerin isim ve soyad:MURAT GÖKÇE, RAMAZAN GÖKÇE

Dosya No:2026/282 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 179 Ada No:6654

Maliklerin isim ve soyad:ADNAN KOÇ, AHMET KOÇ, AYŞEN BİRER, ERTAN KOÇ, HASAN KOÇ, HATİCE DUMAN, KADİRE KOÇ, MEHMET KOÇ, MUKADDER KUŞKU, NAZAN CESSUR, ÖMRİYE KOÇ, SERTAN KOÇ, TARCAN ŞEN, TEZCAN ŞEN, TUFAN ŞEN, ZERRİN ASLAN

Dosya No:2026/283 İl:Kocaeli, İlçesi:İzmit, Mh.: ÇayırköyMahallesi

Parsel No: 7 Ada No:146

Maliklerin isim ve soyad: HACI AHMET DEMİRCİ, METİN CEYLAN

Dosya No:2026/284 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 52 Ada No:6653

Maliklerin isim ve soyad: ÖMER YELMER

Dosya No:2026/285 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 178 Ada No:6654

Maliklerin isim ve soyad: RUHİ SAYILGAN

Dosya No:2026/286 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 105 Ada No:6610

Maliklerin isim ve soyad: AŞIR AKBABA, AYSU AKBABA, CANER İÇEN, EDİP AKBABA, EMEL AKBABA, EMİNE AKBABA, EMİNE İLHAN, EMİNE YILMAZ, ERDEM AKBABA, ERDİNÇ AKBABA, EYÜP AKBABA, KIYMET TÜRĞAN, MEHMET AKBABA, MELEK AKBABA, MELEK YİNELEK, REMZİYE YAVUZ, RÜVEYDE KARAASLAN, SADİYE KUŞKU, SEMAHAT AKBABA, ŞENEL İÇEN

Dosya No:2026/287 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 49 Ada No:6653

Maliklerin isim ve soyad: AHMET KAYHAN, AYSER CANOVA, DAVUT CAN, DERYA TÜMER, EMİN CAN, EMİNE KAYHAN, FATİH KAYHAN, FATMA SÜLÜN, FERİDUN KAYHAN, HANİFE İZGİN, HÜLYA AYDOĞAN, HÜSEYİN KAYHAN, MURAT TÜMER, MÜYESSER YILDIZ, NECMİ CAN, NEZAHAT CAN, NEZİHAT TÜRK, NURİTTİN KAYHAN, NURTEN TÜMER, ÖMER YELMER, RAMAZAN KAYHAN, SABAHATTİN TÜMER, SALİH KAYHAN, SAMET KAYHAN, SEMİHA ARAS, SEMRA KUTAY, SENİYE YARAN, SİBEL ERDEMİR, SUAT TÜMER, ÜMİT TÜMER, YAŞAR CAN, ZELİHA SAİTOĞLU, ZİHNİ KAYHAN

Dosya No:2026/288 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 2 Ada No:6651

Maliklerin isim ve soyad: ALİ ÇELİKYILMAZ, ASİYE SÖZER, AŞIR AKBABA, AYSU AKBABA, BEHİYE ACAR, BURHAN EFE, CANER İÇEN, CENGİZ DALGA, EDİP AKBABA, EMEL AKBABA, EMİNE AKBABA, EMİNE İLHAN, EMİNE YILMAZ, ERDEM AKBABA, ERDİNÇ AKBABA, EYÜP AKBABA, FATİH TÜRKAL, FATMA TOPDEMİR, GÜLRÜVEYDE ÖZKANLI, HASAN TÜRKAL, HATİCE GÜRSOY, HAYRETTİN MAZAK, HÜSEYİN ÇELİKYILMAZ, İBRAHİM EFE, İBRAHİM EFE, İLHAN EFE, İRFAN EFE, KADRİYE MAZAK, KIYMET TÜRĞAN, MEFARET TEKİK, MEHMET AKBABA, MELAHAT GÜNEL, MELEK AKBABA, MELEK YİNELEK, MURAT EFE, MUSTAFA DALGA, MUSTAFA TOPDEMİR, NAZAN TOPDEMİR BÜLBÜL, NAZMİ EFE, NEBAHAT ONAY, NEVZAT EFE, NURAN AVDAN, NURCAN KORKMAZ, NURDOĞAN EFE, NURGÜL ŞAHİN, NURŞEN AKALIN, ORHAN EFE, ORHAN TOPDEMİR, ÖMRİYE EFE, ÖMRİYE TOPDEMİR, PINAR HANDAN BAYRAKTAR, REMZİ EFE, REMZİYE YAVUZ, RÜVEYDE KARAASLAN, SAADET ZEHRA ERDEMLİ, SADETTİN EFE, SADİYE KARAGÖZ, SADİYE KUŞKU, SAİME KARAOSMAN, SANİYE PORTAKAL, SEMA CİHAN, SEMAHAT AKBABA, SEMAHAT KORKMAZ, SEMRA ERSOY, ŞENEL İÇEN, UĞUR TÜRKAL, ÜMİT ALTINTAŞ, VİLDAN ASLAN, ZENNURE EFE, ZEYNEP BİLGEN

Dosya No:2026/289 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 4 Ada No:6651

Maliklerin isim ve soyad: ADALET AKBABA, GÜLER KURT, GÜNER GÜNEŞ, GÜVEN GÜNEŞ, MELİHA GÜNEŞ, NACİ GÜNEŞ, NECDET GÜNEŞ

Dosya No:2026/290 İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çayırköy Mahallesi

Parsel No: 4834 Ada No:0

Maliklerin isim ve soyad: AHMET KAYHAN, AYSER CANOVA, DAVUT CAN, DERYA TÜMER, EMİN CAN, EMİNE KAYHAN, FATİH KAYHAN, FATMA SÜLÜN, FERİDUN KAYHAN, HANİFE İZGİN, HÜLYA AYDOĞAN, HÜSEYİN KAYHAN, MURAT TÜMER, MÜYESSER YILDIZ, NECMİ CAN, NEZAHAT CAN, NEZİHAT TÜRK, NURİTTİN KAYHAN, NURTEN TÜMER, ÖMER YELMER, RAMAZAN KAYHAN, SABAHATTİN TÜMER, SALİH KAYHAN, SAMET KAYHAN, SEMİHA ARAS, SEMRA KUTAY, SENİYE YARAN, SİBEL ERDEMİR, SUAT TÜMER, ÜMİT TÜMER, YAŞAR CAN, ZELİHA SAİTOĞLU, ZİHNİ KAYHAN

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Botaş' a yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 19.08.2026

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Basın No: ILN02539357