T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L Â N
Kocaeli 7.Asliye Hukuk Mahkemesinden
Davacı Tedaş vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Dosya No:2026/391 İl: Kocaeli, İlçesi: Kartepe , Mh.:Köseköy Mahallesi
Parsel No: 1 Ada No:630
Maliklerin isim ve soyad: FİRDEVS TOPAL, HASELLER ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dosya No:2026/392 İl: Kocaeli, İlçesi: Kartepe , Mh.:Suadiye Mahallesi
Parsel No: 11 Ada No:108
Maliklerin isim ve soyad: Davalı , MUSTAFA BEYHATUN
1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumetin Tedaş'a yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 11.11.2026
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Basın No: ILN02601369