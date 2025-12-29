T.C. KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selahattin mah/köy, 71 Cilt, 41 sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, Durmuş ve Fatma'dan olma, 03/03/1959 dogumlu, 43531322036 TC kimlik nolu Ömer CAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların, şahsı görenlerin, adresini bilenlerin veya bulunduğu yeri duyanların ya da bizzat kendisinin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz 2025/937 esas Sayılı dosyaya haber vermeleri müracaat etmesi, etmedikleri takdirde adı geçenin mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 43531322036
ADI SOYADI : ÖMER CAN
BABA ADI : DURMUŞ
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 03/03/1959
DOĞUM YERİ : SELAHATTİN
İKAMETGAH ADRESİ : Gültepe Mah. Namık Kemal Cad. No. 120/2 İzmit, Kocaeli
