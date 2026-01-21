T.C. KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/414

DAVALILAR : 1- BURAK KAVARTKURT

2- BURCU KAVARTKURT

3- ÖZTÜRK KAVARTKURT

Davacı tarafından aleyhinize muris Perişan Kavartkurt tarafından vasiyet edilen 41 FZ 949 plakalı Dacia marka aracın tescili için açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 27/02/2026 saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HUMK'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

