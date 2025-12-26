T.C. KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/339 Esas
Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kayyımlık Bürosu Başkanlığı) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yuvacık Mah. 1312 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen AYŞE'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.12.2025
