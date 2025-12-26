  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2025/339 Esas

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kayyımlık Bürosu Başkanlığı) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yuvacık Mah. 1312 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen AYŞE'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02368839