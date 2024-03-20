T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/2085 Esas

DAVALI : 26332832188 TC kimlik numaralı İNCİLAL USBERK- Meşrutiyet Mah 2054 Sk 3/1 Efeler/ AYDIN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesiDahili dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/05/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024

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Basın No: ILN02004447