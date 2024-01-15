T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2017/1223 Esas Tereke

KOCAELİ ili, BAŞİSKELE ilçesi, YENİKÖY mah/köy, 109 Cilt, 1 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, MUHARREM ve BEHİYE oğlu 20/06/1960 dogumlu, ve 13/09/2017 tarihinde vefat eden 52483303918 T.C. kimlik numaralı MUHAMMET AYAZ'ın alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN01966914