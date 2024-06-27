  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-27 00:01:00 -

T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO     : 2024/166 Esas

DAVACILAR : 1-CEVDET RÜZGAR2-NECDET RÜZGAR 3- ZEMİNE AKGÜNEŞ

DAVALI         : MALİYE HAZİNESİ

     Davacılar Mahkememize verdikleri dava dilekçesi ile, Maliye Hazinesini hasım sayarak Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince tescil talebinde bulunmuş olmakla;

     Dava konusu Kocaeli ili, Derince ilçesi, Karagöllü Mahallesi, Köyaltı Mevkinde kain, 227/8 ada parsel sayılı, tarla vasfındaki taşınmazdaki Ömer kızı Azize ve Ahmet kızı Tenzile'nin hisselerine ilişkin tapu kayıtlarının iptaline ve TMK'nun 713 maddesi gereğince davacılar adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki ve saikle Mahkememizin 2024/166 Esas sayılı dosyasına ibraz etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02048971