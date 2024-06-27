T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DAVACILAR : 1-CEVDET RÜZGAR2-NECDET RÜZGAR 3- ZEMİNE AKGÜNEŞ
DAVALI : MALİYE HAZİNESİ
Davacılar Mahkememize verdikleri dava dilekçesi ile, Maliye Hazinesini hasım sayarak Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince tescil talebinde bulunmuş olmakla;
Dava konusu Kocaeli ili, Derince ilçesi, Karagöllü Mahallesi, Köyaltı Mevkinde kain, 227/8 ada parsel sayılı, tarla vasfındaki taşınmazdaki Ömer kızı Azize ve Ahmet kızı Tenzile'nin hisselerine ilişkin tapu kayıtlarının iptaline ve TMK'nun 713 maddesi gereğince davacılar adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki ve saikle Mahkememizin 2024/166 Esas sayılı dosyasına ibraz etmeleri ilan olunur.
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Basın No: ILN02048971