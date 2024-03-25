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Resmi İlanlar T.C. KOCAELİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. KOCAELİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:00:00 -

T.C. KOCAELİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/48 Esas

DAVALI : GÜLÇİN YILANDİLOĞLU - 416*****266 T.C kimlik numaralı

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2024 günü saat: 09:33'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz İHTAR olunur.

İşbu ilan duruşma günü ve ön inceleme tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02007694