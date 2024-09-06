T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/1415 Esas

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Bekirdere Mah/Köyü 35 cilt, 48 hane, 5 bsnde nüfusa kayıtlı, Murat ve Havva'dan olma, 08/01/1996 doğumlu ve 19/05/2022 tarihinde vefat eden 35494869222 T.C. kimlik numaralı TUĞBA NUR YILDIRIM'ın alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02085101