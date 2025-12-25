T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/322 Esas

16.12.2025

Konu : Gaiplik

GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Kocaeli İli İzmit İlçesi Mehmetalipaşa Mahallesi 2789 ada 27 parsel sayılı taşınmaz maliki olarak gözüken ve gaipliklerine karar verilmesi talep edilen Salih evlatları Fehime ile Mehmet'in gaiplikleri ve varsa mirasçıları hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi taktirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği ve mirasının Devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6 AY ARA İLE İKİ AYRI İLAN YAPILMASI HUSUSUNDA GEREĞİ RİCA OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02368175