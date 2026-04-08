T.C. KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/981 Esas

DAVALI : ENGİN DURMUŞ Tavşantepe Mah. Esen Sk. No: 23/1 İzmit / KOCAELİ

Davacı DILAFRUZ YAKUBOVA DURMUŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, dava dilekçesinde belirtilen adresinizde bizzat tebligat yapılamadığı, kolluğa yazılan adres araştırması yazısından taraf adreslerinin aynı adres olarak tespit edildiği ve tarafların mernis adresinin aynı olması nedeniyle TK'nun 21/2 maddesi uyarınca yapılacak tebligatın da usulsüz olacağı anlaşılmakla, duruşma gününü bildirir ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 29/04/2026 günü saat:11.25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139 m. gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ön inceleme duruşma gününü bildirir ön inceleme tensip tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.12/03/2026

Basın No: ILN02442187