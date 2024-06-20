T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-20 00:01:00 -
T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1740 Esas
13/05/2024
İLAN
Dava konusu, Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Servetiye K Mahalle Köyaltı Mevkii 115 ada 21 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında dahili davalı 44968547344 TC kimlik numaralı Samet KURTULUŞ'a tebligat yapılamamış olduğu anlaşıldığından dahili davalı Samet KURTULUŞ'un duruşmanın bırakıldığı 03/10/2024 günü ve saat 09:50'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendini vekile temsil ettirmesi aksi halde yargılamaya yokluğunda da devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02049600