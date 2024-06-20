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Resmi İlanlar T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-20 00:01:00 -

T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1740 Esas
 
13/05/2024
 
İLAN

     Dava konusu, Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Servetiye K Mahalle Köyaltı Mevkii 115 ada 21 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında dahili davalı 44968547344 TC kimlik numaralı Samet KURTULUŞ'a tebligat yapılamamış olduğu anlaşıldığından dahili davalı Samet KURTULUŞ'un duruşmanın bırakıldığı 03/10/2024 günü ve saat 09:50'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendini vekile temsil ettirmesi aksi halde yargılamaya yokluğunda da devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02049600