T.C. KOCAELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/77 Esas

DAVALI : ABDULMUTTALİP SAYGILI Şirintepe Mah. Barış Cad. No: 108/4İzmit / KOCAELİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporu sonuç kısmına göre Arnavutköy Devlet Hastanesinde tabip olarak görev yapmakta iken 2014/TUS sınav sonucuna göre kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydı ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi yapmak üzere görevlendirilen, 663 sayılı KHK’nın 56’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca 09.01.2015 tarihinde yüklenme senedi imzalayarak uzmanlık eğitimine başlayan ve uzmanlık eğitimi devam ederken 7145 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi ile 375 sayılı KHK’nın 35’inci maddesi gereğince Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan 26.07.2019 tarihli ve 78015 sayılı Bakan Onayı ile kamu görevinden çıkartılan davalıdan 663 sayılı KHK’nın 56’ncı maddesi ve davalı tarafından imza edilen Kefalet Sözleşmesinin 5 ve 6’ncı maddeleri uyarınca kendisine ödenmiş olan ücretlerin iade alınmasının mevzuat hükümlerine uygun olduğuna ve davacı Sağlık Bakanlığının davalı Abdulmuttalip SAYGILI'dan talep edebileceği miktarın (208.113,73 TL anapara + 127.553,76 TL faiz =) 335.667,49 TL olarak hesaplandığı,

Durusma Günü: 07/07/2026 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca yukarıda belirtildiği üzere Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

