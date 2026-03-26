T.C. KOCAALİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/308 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde Sakarya İli, Kocaali İlçesi, Yanıksayvant Mah, 125 ada 10 parsel sayılı17.105,45 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazın 4,41 m²'lik mülkiyet ve 882,12 m²'lik irtifak alanının, Yanıksayvant Mah, 125 ada 11 parsel ile kayıtlı toplam 16.971,94 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazın 4,41 m²'lik mülkiyet ve 392,49 m²'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı NECMİ LEVENT'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanunu'nun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalıya tebligat veya ilan tarihinden 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Kocaali Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu İLAN olunur. 12.03.2026

Basın No: ILN02431890