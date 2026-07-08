T.C. KIZILTEPE İCRA DAİRESİ



2025/766 TLMT.

İpotek MalikiSanad Asafi

1. Derece İpotek Maliki QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ, 3880023334 Vergi Nolu, tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip neticesinde 2. Derece ipotek şerhinizin bulunduğu aşağıda yazılı taşınmazların satışına karar verilmiş ve her bir taşınmaz için ihale gün ve saati tespit edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur. 01/07/2026

SANAD ASAFİ'NİN 2. DERECE TEMİNAT İPOTEĞİ OLAN TAŞINMAZLAR :

1) Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Harabilme Köyü, 242 Ada 1 Parsel 2 No’lu Bağımsız Bölüm Mesken vasıflı taşınmaz 2.600.000,00 TL ihale bedelinden başlamak üzere

1. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 18/08/2026 - 11:09

1. Artırma Bitiş Tarihi ve Saati : 25/08/2026 - 11:09

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 15/09/2026 - 11:09

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 22/09/2026 - 11:09

2) Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Harabilme Köyü, 242 Ada 1 Parsel 1 No’lu Bağımsız Bölüm Mesken vasıflı taşınmaz 2.022.000,00 TL ihale bedelinden başlamak üzere

1. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati:18/08/2026 - 10:09

1. Artırma Bitiş Tarihi ve Saati : 25/08/2026 - 10:09

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 15/09/2026 - 10:09

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 22/09/2026 - 10:09

3) Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Harabilme Köyü, 242 Ada 1 Parsel 3 No’lu Bağımsız Bölüm Mesken vasıflı taşınmaz 2.600.000,00 TL ihale bedelinden başlamak üzere

1. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 18/08/2026 - 12:09

1. Artırma Bitiş Tarihi ve Saati : 25/08/2026 - 12:09

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 15/09/2026 - 12:09

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 22/09/2026 - 12:09

4) Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Hanikaharzem Köyü, 127 Ada 4 Parsel 26 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Vasıflı taşınmaz2.530.000,00 TL ihale bedelinden başlamak üzere

1. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 17/08/2026 - 13:38

1. Artırma Bitiş Tarihi ve Saati : 24/08 /2026 - 13:38

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati : 14/09/2026 - 13:38

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati : 21/09/2026 - 13:38

5) Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Hanikaharzem Köyü, 127 Ada 4 Parsel 31 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Vasıflı taşınmaz6.586.000,00 TL ihale bedelinden başlamak üzere

1. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 17/08/2026 - 14:38

1. Artırma Bitiş Tarihi ve Saati : 24/08 /2026 - 14:38

2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati : 14/09/2026 - 14:38 2. Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati : 21/09/2026 - 14:38 tarihleri arasında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında(esatis.uyap.gov.tr) satılacaktır.

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Basın No: ILN02504644