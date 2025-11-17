T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2008/422 Esas

KARAR NO : 2024/685

Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tâbi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2024 tarihli ilamı ile hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verilen Abdülaziz ve Münevver oğlu, 1979 doğumlu, sanık Muhammed MUHAMMED tüm aramalara ve yakalama emrine rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurum Mardin Gümrük Müdürlüğü vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün ve istinaf dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu karar ve istinaf dilekçesine karşı ilan tarihinden 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere istinaf kanon yoluna başvurulabilecektir. İLAN OLUNUR. 13.11.2025

Basın No: ILN02335779