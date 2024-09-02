T.C. KIZILCAHAMAM KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

Sıra Dosya Numarası Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Hissesi Cinsi İşgal Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati 1 06210115626 Karacaviran 327 1 3.570,00 3.570,00 Ham Toprak Boş İmarsız 3.570.000,00 357.000,00 10.09.2024 11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerinde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek komisyon huzurunda, Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adres: Yenice Mah. Cengiz Topel Caddesi No:9 Kat:2 Kızılcahamam / ANKARA)

1-İhaleye katılacak isteklilerin; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

a) Geçici Teminat Bedelinin Kızılcahamam Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka yoluyla ödenmek istenmesi halinde ise teminat tutarının Kızılcahamam Malmüdürlüğüne ait “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR38 0001 0000 1200 0010 0050 23 İBAN no.lu hesaba yatırılarak, ilgili Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi’ne çevrildiğine dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunda sayılan geçici teminat kabul edilecek değerlerin, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde, Teminat Mektubunun "Geçici, Süresiz, Limit içi" olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri (ikametgâh) belgesinin, tebligat için Türkiye'de gösterecekleri adres bilgilerinin ve T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş Vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

d) Ortak katılım halinde ise noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin (İş Ortaklığı Belgesi), İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına sunulması zorunludur.

2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar, taşınmazın satış şartnamesinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Kanun uyarınca satış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli, ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşınmazın fiili durumunu gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez, bu durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.

8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 736 14 89) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ ve https://milliemlak.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

21/08/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02080329