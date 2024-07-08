T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/491

DAVALI : BEKTAŞ DAĞDELEN

Davacı Gülsüm Aldağ tarafından davalı aleyhine, Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) istemiyle dava açılmış olup dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davalı Bektaş Dağdelen'e iş bu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği hususu tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02057447