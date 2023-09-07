T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırşehir,Boztepe,Çiğdeli Köyü 106 ada 8 parsel sayılı 20.726,02 m2 tarla vasıflı taşınmaz...

Kıymeti : 248.712,24 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırşehir,Boztepe,Çiğdeli Köyü 106 ada 9 parsel sayılı 20.584,04 m2 tarla vasıflı taşınmaz...

Kıymeti : 247.008,48 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:15-Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:15-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırşehir,Boztepe,Çiğdeli Köyü 106 ada 10 parsel sayılı 25.240,12 m2 tarla vasıflı taşınmaz...

Kıymeti : 302.881,44 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:25-Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:25-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 10:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırşehir,Boztepe,Çiğdeli Köyü 106 ada 238 parsel sayılı 62.274,19 m2 tarla vasıflı taşınmaz...

Kıymeti : 934.112,85 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 10:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırşehir,Boztepe,Çiğdeli Köyü 110 ada 147 parsel sayılı 24.613,68 m2 tarla vasıflı taşınmaz...

Kıymeti : 369.205,20 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:45-Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:45-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 10:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırşehir,Boztepe,Çiğdeli Köyü 111 ada 125 parsel sayılı 69.416,42 m2 tarla vasıflı taşınmaz...

Kıymeti : 832.997,04 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:55-Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:55-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 10:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırşehir,Boztepe,Çiğdeli Köyü 106 ada 287 parsel sayılı 954,24 m2 kerpiç ev,ahır ve arsası vasıflı taşınmaz, Üzerinde herhangi bir yapı yoktur...

Kıymeti : 76.339,20 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:05-Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 11:05-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 11:05

(İİK m.114 ve m.126)



(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01886198